Soirée jeux Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Soirée jeux

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance chaleureuse de la guinguette de la Lucarne à l’occasion d’une soirée jeux. Ce soir, rendez‑vous ludique autour du jeu en partenariat avec le Centre Social de Saint‑Léger‑des‑Vignes, agrémenté d’une animation karaoké.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Sud Nivernais