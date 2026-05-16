Concert du groupe Greencut Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du groupe Greencut

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec le groupe Greencut.

Ce trio rock manie habilement la power pop et l’énergie du punk rock, le tout avec une efficacité redoutable.

Mélodies au caractère bien trempé et aux guitares acérées, ici l’inspiration n’est pas sans rappeler un style californien bien assumé.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du groupe Greencut

L’événement Concert du groupe Greencut Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Sud Nivernais