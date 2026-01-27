10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun MPT du Petit Charran Valence

10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun MPT du Petit Charran Valence samedi 26 septembre 2026.

10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 01:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Célébration du 10ème anniversaire de l’association Solidarité des Amis du Cameroun, avec les différents partenaires.
  .

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 51 33 69  solidaritecamer26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebration of the 10th anniversary of the Solidarité des Amis du Cameroun association, with various partners.

L’événement 10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun Valence a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme