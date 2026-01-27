10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun MPT du Petit Charran Valence

10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 01:00:00

2026-09-26

Célébration du 10ème anniversaire de l’association Solidarité des Amis du Cameroun, avec les différents partenaires.

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 51 33 69 solidaritecamer26@gmail.com

English :

Celebration of the 10th anniversary of the Solidarité des Amis du Cameroun association, with various partners.

