10ème anniversaire de l'Association Solidarité des Amis du Cameroun
10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun MPT du Petit Charran Valence samedi 26 septembre 2026.
10ème anniversaire de l’Association Solidarité des Amis du Cameroun
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 01:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Célébration du 10ème anniversaire de l’association Solidarité des Amis du Cameroun, avec les différents partenaires.
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 51 33 69 solidaritecamer26@gmail.com
English :
Celebration of the 10th anniversary of the Solidarité des Amis du Cameroun association, with various partners.
