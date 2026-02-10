10ème Fête de la BD Gardons la Bulle, Espace Alès-Cazot, Alès
10ème Fête de la BD Gardons la Bulle, Espace Alès-Cazot, Alès samedi 25 avril 2026.
10ème Fête de la BD Gardons la Bulle 25 et 26 avril Espace Alès-Cazot Gard
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
PLATEAU DES AUTEURS :
Marraine 2026 : Ariane ASTIER
Amazing AMEZIANE
Serge ANNEQUIN
Olivier ARANDA
Layla BENABID
CAB
FARO
JEZ
JENFEVRE
JUAN
Alain JULIÉ
Léa LARGUIER
MAYLIS
Jean Charles POUPARD
Romain PUJOL
Olivier ROMAN
RUDY
Paco SALAMANDER
Nicolas SIGNARBIEUX
Artistes partenaires des Bulles Cévenoles :
IOO, LEEN, ASHE et JC BREARD
ANIMATIONS :
CARICATURES par IOO
LES STANDS :
– STAND ADIBOU & ADIBOUD’CHOU, la saga qui a fait le tour du Monde par PACO SALAMANDER
– STAND ADIB : Ateliers & éditions BD
– STAND TENGU EDITIONS – LEEN
– LIBRAIRE ALÈS BD
– BOUQUINISTE : Michel AVI
– STAND ASSOCIATION : Buvette, Tombolas, Goodies…
ATELIERS BD :
– Dessiner les Lapins Crétins par Romain PUJOL
– Fresque BD par Jean-Charles BREARD
EXPOSITIONS :
– HOMMAGE A PIERRE SERON, Maître de la BD Franco Belge
– BOGGOS REVISITE LES CLASSIQUES DE LA BD par ASHE
– LES OEUVRES DU CONCOURS SCOLAIRE
REMISE DU PRIX DES LECTEURS
Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès
Une vingtaine d’auteurs en dédicaces autour de nombreuses animations et expositions ! Marraine de cette édition anniversaire : Ariane ASTIER bd alès