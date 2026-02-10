10ème Fête de la BD Gardons la Bulle, Espace Alès-Cazot, Alès

10ème Fête de la BD Gardons la Bulle 25 et 26 avril Espace Alès-Cazot Gard

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

PLATEAU DES AUTEURS :

Marraine 2026 : Ariane ASTIER

Amazing AMEZIANE

Serge ANNEQUIN

Olivier ARANDA

Layla BENABID

CAB

FARO

JEZ

JENFEVRE

JUAN

Alain JULIÉ

Léa LARGUIER

MAYLIS

Jean Charles POUPARD

Romain PUJOL

Olivier ROMAN

RUDY

Paco SALAMANDER

Nicolas SIGNARBIEUX

Artistes partenaires des Bulles Cévenoles :

IOO, LEEN, ASHE et JC BREARD

ANIMATIONS :

CARICATURES par IOO

LES STANDS :

– STAND ADIBOU & ADIBOUD’CHOU, la saga qui a fait le tour du Monde par PACO SALAMANDER

– STAND ADIB : Ateliers & éditions BD

– STAND TENGU EDITIONS – LEEN

– LIBRAIRE ALÈS BD

– BOUQUINISTE : Michel AVI

– STAND ASSOCIATION : Buvette, Tombolas, Goodies…

ATELIERS BD :

– Dessiner les Lapins Crétins par Romain PUJOL

– Fresque BD par Jean-Charles BREARD

EXPOSITIONS :

– HOMMAGE A PIERRE SERON, Maître de la BD Franco Belge

– BOGGOS REVISITE LES CLASSIQUES DE LA BD par ASHE

– LES OEUVRES DU CONCOURS SCOLAIRE

REMISE DU PRIX DES LECTEURS

Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Une vingtaine d’auteurs en dédicaces autour de nombreuses animations et expositions ! Marraine de cette édition anniversaire : Ariane ASTIER bd alès