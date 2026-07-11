110e anniversaire de la bataille de Verdun et de l’introduction du casque Adrian, Citadelle de Belfort, Belfort

Informations pratiques

110e anniversaire de la bataille de Verdun et de l’introduction du casque Adrian 19 et 20 septembre Citadelle de Belfort Territoire de Belfort

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le 21 février 1916, l’armée allemande introduit dès le premier jour de l’offensive sur Verdun, son casque lourd, afin d’optimiser la protection des combattants et réduire drastiquement les blessures à la tête. Cette initiative vient à la suite de la mise en service quelques mois plutôt par l’Etat-major français d’un premier casque moderne destiné à réduire les pertes humaines sur le champ de bataille et dans les tranchées.

En 1926, fort de son efficacité, une nouvelle version du casque Adrian conçu initialement en 1915 à l’aide de Louis Kuhn, chef de l’atelier d’agrafage mécanique des établissements Japy Frères de Beaucourt, est adoptée.

Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur les enjeux sanitaires qui ont prévalu au remplacement du képi bleu et rouge des fantassins belfortains par un casque d’acier qui caractérise de nos jours les combattants français et leurs alliés des 1ère et Seconde guerre mondiale.

L’association de reconstitution historique terrifortaine Mémoire du Lion, assurera cette évocation de l’effort de guerre industriel départemental pour la protection des soldats français de la Première guerre mondiale.

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

Le 21 février 1916, l’armée allemande introduit dès le premier jour de l’offensive sur Verdun, son casque lourd, afin d’optimiser la protection des combattants et réduire drastiquement les blessures …

© Philippe Martin