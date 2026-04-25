110ème anniversaire de la mort de Kiffin Rockwell Place du Souvenir Français Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

110ème anniversaire de la mort de Kiffin Rockwell

Place du Souvenir Français Carré militaire du cimetière Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Anniversaire de la mort de Kiffin Rockwell, aviateur américain mort le 23 septembre 1916.

Egalement le 19 septembre à 16h30, à Roderen en Alsace. .

Place du Souvenir Français Carré militaire du cimetière Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 110ème anniversaire de la mort de Kiffin Rockwell

L’événement 110ème anniversaire de la mort de Kiffin Rockwell Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)