130e Festival des jardins familiaux – Cérémonie des Trophées, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Informations pratiques

130e Festival des jardins familiaux – Cérémonie des Trophées Samedi 19 septembre, 11h30 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

En 2026, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs fête ses 130 ans.

130 ans d’engagement social, écologique et humain

‍ Porté par les jardiniers et jardinières partout en France

Pour cette occasion, la Fédération organise cette journée conviviale ouverte au grand public.

Au programme :

Cérémonie des Trophées Coin de Terre de 11h30 à 12h30 : les trophées sont destinés à mettre en avant des projets récents ou actuels des jardins familiaux sur l’ensemble du territoire. Venez découvrir le classement final des lauréats des 5 catégories en lice.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148363402 https://www.villesdesmusiquesdumonde.com Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles. Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il est labellisé Scène conventionnée d’intérêt national “Art en territoire – Musiques & Danses du Monde” par le Ministère de la Culture. Métro 7 : Fort d’Aubervilliers. Bus : 134 / 152 / 173 / 234 / 248 / 250 / 330.

Cérémonie de remise de prix

© FNJFC