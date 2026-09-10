130e Festival des jardins familiaux, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
samedi 19 septembre 2026 · Le Point Fort d'Aubervilliers · Aubervilliers
Informations pratiques
130e Festival des jardins familiaux Samedi 19 septembre, 10h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
En 2026, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs fête ses 130 ans.
130 ans d’engagement social, écologique et humain
Porté par les jardiniers et jardinières partout en France
Pour cette occasion, la Fédération organise cette journée conviviale ouverte au grand public.
Au programme :
Village de Stands : structures de jardins familiaux, fédération, partenaires, institutions…
Ateliers de jardinage
Conférences et échanges sur les pratiques dans les jardins familiaux (eau, sol, outils…)
Cérémonie de remise des prix des Trophées du Coin de Terre
Visite des Jardins familiaux du Fort d’Aubervilliers (120 ans),
Et encore pleins de belles surprises à venir!
Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148363402 https://www.villesdesmusiquesdumonde.com Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles. Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il est labellisé Scène conventionnée d’intérêt national “Art en territoire – Musiques & Danses du Monde” par le Ministère de la Culture. Métro 7 : Fort d’Aubervilliers. Bus : 134 / 152 / 173 / 234 / 248 / 250 / 330.
Festival des jardins familiaux
© FNJFC
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