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130e Festival des jardins familiaux : Rencontre « Jardiner hier, aujourd’hui et demain », Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

samedi 19 septembre 2026 · Le Point Fort d'Aubervilliers · Aubervilliers

130e Festival des jardins familiaux : Rencontre « Jardiner hier, aujourd’hui et demain », Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Point Fort d'Aubervilliers
Adresse
174 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France
Ville
93300 Aubervilliers
Département
Seine-Saint-Denis

130e Festival des jardins familiaux : Rencontre « Jardiner hier, aujourd’hui et demain » Samedi 19 septembre, 14h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

En 2026, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs fête ses 130 ans.
130 ans d’engagement social, écologique et humain
‍ Porté par les jardiniers et jardinières partout en France
Pour cette occasion, la Fédération organise cette journée conviviale ouverte au grand public.
Au programme :

  • Grand-débat de 14h à 15h15 : « Jardiner hier, aujourd’hui et demain »

Avec Ophélie – Ta Mère Nature, autrice et vidéaste connue pour son travail sur l’agriculture urbaine, elle a également créé une pépinière de quartier à la Cité Fertile (93)
Et Philippe Collignon, jardinier dans un jardin collectif, il est également chroniqueur à la télévision sur France 2 et France 3 (Télématin, C’est au programme…) ainsi qu’auteur de plusieurs ouvrages.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148363402 https://www.villesdesmusiquesdumonde.com Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles. Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il est labellisé Scène conventionnée d’intérêt national “Art en territoire – Musiques & Danses du Monde” par le Ministère de la Culture. Métro 7 : Fort d’Aubervilliers. Bus : 134 / 152 / 173 / 234 / 248 / 250 / 330.
Rencontre « Jardiner hier, aujourd’hui et demain »

© FNJFC

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