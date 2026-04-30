Queaux

13e Festival d’été de Queaux Silly Monkeys

3 bis route de Moussac Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Concert du groupe de rock alternatif Silly Monkeys à 21h en bord de Vienne. Repas sur place sans réservation dès 19h organisé par les associations de Queaux. Buvette jusqu’à 23h. Marché de produits locaux et artisanaux tous les vendredis soirs à partir de 18h. .

3 bis route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 48 08

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English : 13e Festival d’été de Queaux Silly Monkeys

L’événement 13e Festival d’été de Queaux Silly Monkeys Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne