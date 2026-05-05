SCENE OUVERTE Queaux
SCENE OUVERTE Queaux mardi 7 juillet 2026.
Queaux
SCENE OUVERTE
3 Route de Moussac Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Scène ouverte à tous .
3 Route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@queaux.fr
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English : SCENE OUVERTE
L’événement SCENE OUVERTE Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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