Queaux

SCENE OUVERTE

3 Route de Moussac Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Scène ouverte à tous .

3 Route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@queaux.fr

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English : SCENE OUVERTE

L’événement SCENE OUVERTE Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne