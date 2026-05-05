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SCENE OUVERTE Queaux

SCENE OUVERTE Queaux

SCENE OUVERTE Queaux mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 3 Route de Moussac

Ville : 86150 Queaux

Département : Vienne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Queaux

SCENE OUVERTE

3 Route de Moussac Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Scène ouverte à tous   .

3 Route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@queaux.fr

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English : SCENE OUVERTE

L’événement SCENE OUVERTE Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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