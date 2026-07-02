13ème Fête des Jardiniers Amiens

Informations pratiques

Amiens

13ème Fête des Jardiniers

51 rue Baudrez Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La mairie de Rivery organise la 13e édition de la Fête des jardiniers, un événement authentique, festif et familial pour rendre hommage à celles et ceux qui cultivent la terre avec passion et savoir-faire.

Cet événement vise à valoriser les pratiques de jardinage durables, à transmettre des savoirs précieux et à y glaner de précieux conseils auprès de jardiniers amateurs mais aussi auprès de spécialistes dans ce domaine.

La fête des jardiniers régale les visiteurs par son originalité. En effet, l’essence même de cette fête réside dans le fait que les produits proposés à la vente sont tous faits maison, ou issus d’une production 100% locale.

Cette fête s’articule autour de plusieurs thématiques

– ateliers et démonstrations

– marchés de producteurs et artisanat

– conférences et animations nature

– restauration locale sur place

– réderie verte.

La mairie de Rivery organise la 13e édition de la Fête des jardiniers, un événement authentique, festif et familial pour rendre hommage à celles et ceux qui cultivent la terre avec passion et savoir-faire.

Cet événement vise à valoriser les pratiques de jardinage durables, à transmettre des savoirs précieux et à y glaner de précieux conseils auprès de jardiniers amateurs mais aussi auprès de spécialistes dans ce domaine.

La fête des jardiniers régale les visiteurs par son originalité. En effet, l’essence même de cette fête réside dans le fait que les produits proposés à la vente sont tous faits maison, ou issus d’une production 100% locale.

Cette fête s’articule autour de plusieurs thématiques

– ateliers et démonstrations

– marchés de producteurs et artisanat

– conférences et animations nature

– restauration locale sur place

– réderie verte. .

51 rue Baudrez Amiens 80450 Somme Hauts-de-France

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English :

The Rivery City Hall is organizing the 13th edition of the Gardeners’ Festival, an authentic, festive, and family-friendly event to honor those who cultivate the land with passion and expertise.

This event aims to promote sustainable gardening practices, share valuable knowledge, and gather helpful advice from both amateur gardeners and experts in the field.

The Gardeners’ Festival delights visitors with its originality. In fact, the very essence of this festival lies in the fact that the products offered for sale are all homemade or 100% locally produced.

This festival is organized around several themes:

– workshops and demonstrations

– farmers’ and craft markets

– nature talks and activities

– local food on-site

– a green flea market.

L’événement 13ème Fête des Jardiniers Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS