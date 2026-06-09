Amiens

14e Défi Jules Verne

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Le Défi Jules Verne revient en août 2026 pour faire vibrer le ciel de la Somme et d’Amiens. Vivez un Tour de la Somme avec des vols matin et soir depuis des sites emblématiques.

Puis retrouvez le grand rassemblement de montgolfières à La Hotoie avec des dizaines de ballons colorés et des formes spectaculaires. Embarquez pour un vol inoubliable au cœur de l’aventure. Un rendez-vous magique à partager en famille ou entre amis !

Du 24 août au 30 août 2026, vivez une aventure aérienne unique.

Un hommage poétique à Jules Verne mêlant patrimoine, exploration et émerveillement. Réservez votre envol dès maintenant !

1. Le Tour de la Somme en montgolfière (25 > 27/08)

Six ballons survoleront les plus beaux lieux de la Somme. Vols matin et soir depuis des sites emblématiques. Un hommage vivant et partagé au territoire. ️ BILLETS A VENIR

2. 14e Défi Jules Verne Amiens (28 > 30/08)

Le grand rassemblement de montgolfières revient à La Hotoie spectacles aériens, ballons de formes et animations pour tous. Une fête magique à Amiens ! ️ Billets DISPONIBLES

Ne tardez pas à réserver !

Plus d’infos sur www.defijulesverne.com

Le Défi Jules Verne revient en août 2026 pour faire vibrer le ciel de la Somme et d’Amiens. Vivez un Tour de la Somme avec des vols matin et soir depuis des sites emblématiques.

Puis retrouvez le grand rassemblement de montgolfières à La Hotoie avec des dizaines de ballons colorés et des formes spectaculaires. Embarquez pour un vol inoubliable au cœur de l’aventure. Un rendez-vous magique à partager en famille ou entre amis !

Du 24 août au 30 août 2026, vivez une aventure aérienne unique.

Un hommage poétique à Jules Verne mêlant patrimoine, exploration et émerveillement. Réservez votre envol dès maintenant !

1. Le Tour de la Somme en montgolfière (25 > 27/08)

Six ballons survoleront les plus beaux lieux de la Somme. Vols matin et soir depuis des sites emblématiques. Un hommage vivant et partagé au territoire. ️ BILLETS A VENIR

2. 14e Défi Jules Verne Amiens (28 > 30/08)

Le grand rassemblement de montgolfières revient à La Hotoie spectacles aériens, ballons de formes et animations pour tous. Une fête magique à Amiens ! ️ Billets DISPONIBLES

Ne tardez pas à réserver !

Plus d’infos sur www.defijulesverne.com .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 11 25 31 89 contact@defijulesverne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Défi Jules Verne returns in August 2026 to rock the skies over the Somme and Amiens. Experience a Tour de la Somme with morning and evening flights from emblematic sites.

Then join us for the grand hot-air balloon gathering at La Hotoie, with dozens of colorful balloons in spectacular shapes. Embark on an unforgettable flight into the heart of adventure. A magical event to share with family and friends!

From August 24 to August 30, 2026, experience a unique aerial adventure.

A poetic tribute to Jules Verne, combining heritage, exploration and wonder. Book your flight now!

1. Tour of the Somme in a hot-air balloon (25 > 27/08)

Six balloons fly over the most beautiful places in the Somme. Morning and evening flights from emblematic sites. A lively, shared tribute to the region…? TICKETS TO COME

2. 14th Défi Jules Verne ? Amiens (28 > 30/08)

The great hot-air balloon gathering returns to La Hotoie: aerial shows, balloon shapes and entertainment for all. A magical festival in Amiens! Tickets AVAILABLE

Don’t delay in booking!

More info on www.defijulesverne.com

L’événement 14e Défi Jules Verne Amiens a été mis à jour le 2026-06-09 par OT D’AMIENS