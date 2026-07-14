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14ème édition de La Route Randonnée Découverte Rocamadour

samedi 29 août 2026 · Rocamadour

14ème édition de La Route Randonnée Découverte Rocamadour

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
46500 Rocamadour
Département
Lot
Tarif

Rocamadour

14ème édition de La Route Randonnée Découverte

Rocamadour Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie

La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie. Ouverte aux cavaliers, meneurs d'attelage, marcheurs et vététistes, cette aventure allie découverte du patrimoine, nature, gastronomie locale et convivialité.

C’est une expérience à part entière. Une rencontre avec un lieu hors du temps, chargé de spiritualité et de beauté.

Sur ce grand terrain de jeu qu’est la Vallée de la Dordogne, laissez-vous guider…

Cet été, vivez le Lot autrement.

Rejoignez La Route Randonnée Découverte et partez pour 7 jours d’aventure équestre au cœur de sites d’exception, dont l’inoubliable Rocamadour.

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Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 30 92 26 94  contact@la-route-randonnee-decouverte.fr

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English :

The Discovery Hiking Trail is an annual event featuring a 7-day hike through the landscapes of the Lot and Occitanie regions

L’événement 14ème édition de La Route Randonnée Découverte Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée de la Dordogne

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