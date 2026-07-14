Informations pratiques

Rocamadour

14ème édition de La Route Randonnée Découverte

Rocamadour Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie

La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie. Ouverte aux cavaliers, meneurs d'attelage, marcheurs et vététistes, cette aventure allie découverte du patrimoine, nature, gastronomie locale et convivialité.

C’est une expérience à part entière. Une rencontre avec un lieu hors du temps, chargé de spiritualité et de beauté.

Sur ce grand terrain de jeu qu’est la Vallée de la Dordogne, laissez-vous guider…

Cet été, vivez le Lot autrement.

Rejoignez La Route Randonnée Découverte et partez pour 7 jours d’aventure équestre au cœur de sites d’exception, dont l’inoubliable Rocamadour.

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Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 30 92 26 94 contact@la-route-randonnee-decouverte.fr

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English :

The Discovery Hiking Trail is an annual event featuring a 7-day hike through the landscapes of the Lot and Occitanie regions

L’événement 14ème édition de La Route Randonnée Découverte Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée de la Dordogne