Festival de Rocamadour Alexis Grizard

Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-08-17 12:00:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

Jeune talent parmi les plus prometteurs de sa génération, Alexis Grizard poursuit actuellement son parcours au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il se forme auprès de maîtres tels qu’Olivier Latry ou Thomas Ospital. Lauréat de distinctions majeures Grand Prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts, Prix du Public, Prix de la Création contemporaine au Concours d’Angers, puis Premier Prix au Concours Xavier Darasse de Toulouse, il s’impose déjà comme l’une des figures montantes de l’orgue français.

Il prépare un album très attendu, entièrement enregistré sur le grand orgue de Saint-Eustache et consacré à ses propres arrangements pour orgue de la musique de Debussy et de Florentz. Ce disque paraîtra le 19 juin 2026 au Label Rocamadour

Lors des Moments d’orgue, Alexis Grizard proposera un voyage alliant grandes pages du répertoire, transcriptions audacieuses et improvisations.

Rocamadour 46500 Lot Occitanie contact@rocamadourfestival.com

English :

As one of the most promising young talents of his generation, Alexis Grizard is currently pursuing his studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, where he is studying with masters such as Olivier Latry and Thomas Ospital

