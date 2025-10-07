Trail Rocamadour AOP

Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 28 EUR

Début : 2026-05-31 06:30:00

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Parcourez les sentiers exceptionnels autour du célèbre village de Rocamadour lors d’un trail sportif mêlant nature, patrimoine et gastronomie locale. Trois parcours chronométrés et une marche vous sont proposés pour découvrir la vallée de l’Alzou autrement. L’événement s’inscrit dans la valorisation de l’AOP Rocamadour .

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

Explore the exceptional trails around the famous village of Rocamadour on a trail combining nature, heritage and local gastronomy

Durchlaufen Sie die außergewöhnlichen Pfade rund um das berühmte Dorf Rocamadour bei einem sportlichen Trail, der Natur, Kulturerbe und lokale Gastronomie miteinander verbindet

Percorrete gli eccezionali sentieri intorno al famoso villaggio di Rocamadour in un percorso che unisce natura, patrimonio e gastronomia locale

Recorra los excepcionales senderos que rodean el famoso pueblo de Rocamadour en una ruta que combina naturaleza, patrimonio y gastronomía local

