Trail Rocamadour AOP Rocamadour
Trail Rocamadour AOP Rocamadour dimanche 31 mai 2026.
Trail Rocamadour AOP
Rocamadour Lot
Tarif : 5 – 5 – 28 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Parcourez les sentiers exceptionnels autour du célèbre village de Rocamadour lors d’un trail sportif mêlant nature, patrimoine et gastronomie locale. Trois parcours chronométrés et une marche vous sont proposés pour découvrir la vallée de l’Alzou autrement. L’événement s’inscrit dans la valorisation de l’AOP Rocamadour .
Rocamadour 46500 Lot Occitanie
English :
Explore the exceptional trails around the famous village of Rocamadour on a trail combining nature, heritage and local gastronomy
German :
Durchlaufen Sie die außergewöhnlichen Pfade rund um das berühmte Dorf Rocamadour bei einem sportlichen Trail, der Natur, Kulturerbe und lokale Gastronomie miteinander verbindet
Italiano :
Percorrete gli eccezionali sentieri intorno al famoso villaggio di Rocamadour in un percorso che unisce natura, patrimonio e gastronomia locale
Espanol :
Recorra los excepcionales senderos que rodean el famoso pueblo de Rocamadour en una ruta que combina naturaleza, patrimonio y gastronomía local
L’événement Trail Rocamadour AOP Rocamadour a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Vallée de la Dordogne