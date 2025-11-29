Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Emmeran Rollin Rocamadour

Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Emmeran Rollin

Emmeran Rollin poursuit les Mardis de l’orgue avec ce deuxième concert sur le Grand Orgue Jean Daldosso de la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour.

Organiste concertiste et directeur de Rocamadour Musique sacrée, il conjugue avec passion l’art de la musique et l’engagement pour le patrimoine. Formé auprès de grands maîtres tels que Michel Bouvard, Éric Lebrun, Willem Jansen, Philippe Lefebvre, Stéphane Bois et Marc Chiron, il obtient le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien avec mention Très Bien.

Il a enregistré deux albums consacré à la musique pour orgue de Jean-Sébastien Bach sur le Grand Orgue Daldosso, Vibrance #1 et Vibrance #2 à retrouver dans la collection orgue du Label Rocamadour

Durée une heure .

Emmeran Rollin continues his Organ Tuesdays with this second concert on the Grand Orgue Jean Daldosso at Rocamadour’s Basilique Saint-Sauveur.

Concert organist and director of Rocamadour ? Musique sacrée, he passionately combines the art of music with a commitment to heritage

