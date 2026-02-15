Fête des fromages et du Rocamadour AOP Stade Rocamadour

Fête des fromages et du Rocamadour AOP

Stade Bois de Belveyre Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Cette manifestation se distingue chaque année par sa forte identité, son esprit authentique et convivial, au cœur même du terroir du Rocamadour AOP. Exclusivement consacrée aux fromages fermiers AOP, elle met en valeur les produits de qualité des campagnes françaises et les savoir-faire des producteurs pour le plus grand plaisir de nos papilles.

Stade Bois de Belveyre Rocamadour 46500 Lot Occitanie pinto.claude@orange.fr

English :

Every year this event stands out for its strong identity, its authentic and friendly spirit, at the very heart of the Rocamadour PDO terroir

