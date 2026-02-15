Festival de Rocamadour Roberto Alagna & musiciens Rocamadour

Festival de Rocamadour Roberto Alagna & musiciens

Vallée de l’Alzou Rocamadour Lot

Tarif : 5 – 5 – 95 EUR

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17 22:00:00

2026-08-17

Boulevard des italiens

Boulevard des italiens. Accompagné à la guitare par Jean-Felix Lalanne, ainsi qu’à l’accordéon et aux percussions, le ténor interprète les plus belles mélodies traditionnelles et contemporaines qui ont marqué son parcours et nourri ses inspirations.

Une fête éclatante et mille sentiments à partager aux accents d’Abballati, C’è la Luna mezzo mare, Tu vuo fa l’americano, Dicitencelle vuje, O Sole mio, Maruzzella, Si maritau Rosa, Parla più piano, Caruso et bien d’autres chansons encore, napolitaines ou tarentelles siciliennes endiablées !

Une promenade lumineuse sur le Boulevard des Italiens, entre émotion et passion, au rythme du patrimoine musical méditerranéen.

Vallée de l’Alzou Rocamadour 46500 Lot Occitanie

Boulevard des italiens

