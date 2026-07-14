14ème édition de La Route Randonnée Découverte Souillac
samedi 25 juillet 2026 · Souillac
Informations pratiques
Souillac
14ème édition de La Route Randonnée Découverte
Rue Jacques Merquey Souillac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-25
La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie
La Route Randonnée Découverte est un événement annuel qui propose une itinérance de 7 jours à travers les paysages du Lot et de l'Occitanie. Ouverte aux cavaliers, meneurs d'attelage, marcheurs et vététistes, cette aventure allie découverte du patrimoine, nature, gastronomie locale et convivialité. Chaque étape permet de traverser des villages de caractère, de participer à des visites, animations et spectacles équestres, dans une ambiance chaleureuse et festive.
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Rue Jacques Merquey Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 30 92 26 94 contact@la-route-randonnee-decouverte.fr
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English :
The Discovery Hiking Trail is an annual event featuring a 7-day hike through the landscapes of the Lot and Occitanie regions
L’événement 14ème édition de La Route Randonnée Découverte Souillac a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée de la Dordogne
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