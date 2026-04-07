Chenereilles

150 ans de la commune

Village Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pour fêter les 150 ans de la commune de Chenereilles, à partir de 17h, vous êtes invités à l’inauguration du Parcours photographique. Des animations sont proposées et un repas en plein air en soirée est organisé.

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Village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 97

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English :

To celebrate the 150th anniversary of the commune of Chenereilles, from 5pm you are invited to the inauguration of the Photographic Trail. There will be entertainment and an open-air meal in the evening.

L’événement 150 ans de la commune Chenereilles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon