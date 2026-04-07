150 ans de la commune Chenereilles
150 ans de la commune Chenereilles samedi 4 juillet 2026.
Chenereilles
150 ans de la commune
Village Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour fêter les 150 ans de la commune de Chenereilles, à partir de 17h, vous êtes invités à l’inauguration du Parcours photographique. Des animations sont proposées et un repas en plein air en soirée est organisé.
.
Village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the 150th anniversary of the commune of Chenereilles, from 5pm you are invited to the inauguration of the Photographic Trail. There will be entertainment and an open-air meal in the evening.
L’événement 150 ans de la commune Chenereilles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Chenereilles (Haute-Loire)
- Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles 10 mai 2026
- Inventaire général de la commune de Chenereilles – Haute-Loire, Chenereilles, Chenereilles 27 mai 2026
- 6X6 Où commence le ciel Chenereilles 26 juin 2026
- Les mystères de la nuit RDV Parking de la Mairie Chenereilles 5 juillet 2026
- Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles 20 juillet 2026