Marché aux fleurs et plants de légumes

Place du village Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Sur la place du village, marché aux fleurs et aux plants de légumes.

Organisé par l’association Par Monts et par Mots.

.

Place du village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 66 55 05 parmontsetparmots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flower and vegetable market in the village square.

Organized by the Par Monts et par Mots association.

L’événement Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon