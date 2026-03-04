Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles
Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles dimanche 10 mai 2026.
Marché aux fleurs et plants de légumes
Place du village Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Sur la place du village, marché aux fleurs et aux plants de légumes.
Organisé par l’association Par Monts et par Mots.
.
Place du village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 66 55 05 parmontsetparmots@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flower and vegetable market in the village square.
Organized by the Par Monts et par Mots association.
L’événement Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon