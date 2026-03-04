Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles

Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles dimanche 10 mai 2026.

Marché aux fleurs et plants de légumes

Place du village Chenereilles Haute-Loire

Sur la place du village, marché aux fleurs et aux plants de légumes.
Organisé par l’association Par Monts et par Mots.
  .

Place du village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 66 55 05  parmontsetparmots@gmail.com

English :

Flower and vegetable market in the village square.
Organized by the Par Monts et par Mots association.

