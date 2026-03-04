Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles
Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles dimanche 19 juillet 2026.
Cinéma Plein Air
Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Louise Violet . Film tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement en Haute-Loire. Avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois…
Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 38 92 34 parmontsetparmots@gmail.com
English :
Louise Violet. Filmed in Auvergne-Rhône-Alpes, particularly in Haute-Loire. With Alexandra Lamy, Grégory Gadebois…
