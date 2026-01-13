Les mystères de la nuit RDV Parking de la Mairie Chenereilles

Les mystères de la nuit

RDV Parking de la Mairie Le Bourg Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir les habitants nocturnes des bords de cours d’eau et des forêts, en utilisant l’ouïe comme principal outil de détection. Chouettes, chauves-souris, grillons… la nuit en nature apporte son lot de découvertes sonores mystiques.

.

RDV Parking de la Mairie Le Bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the nocturnal inhabitants of riverbanks and forests, using hearing as your main detection tool. Owls, bats, crickets? night in nature brings its share of mystical sound discoveries.

L’événement Les mystères de la nuit Chenereilles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon