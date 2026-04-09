Chenereilles

6X6 Où commence le ciel

Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-06-26

Exposition collective de photographies de Clément Mimouze, Georges Auclaire, Dominique Berta, Michel Lombard.

.

Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Group exhibition of photographs by Clément Mimouze, Georges Auclaire, Dominique Berta, Michel Lombard.

L’événement 6X6 Où commence le ciel Chenereilles a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon