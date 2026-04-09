6X6 Où commence le ciel Chenereilles
6X6 Où commence le ciel Chenereilles vendredi 26 juin 2026.
Chenereilles
6X6 Où commence le ciel
Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-06-26
Exposition collective de photographies de Clément Mimouze, Georges Auclaire, Dominique Berta, Michel Lombard.
.
Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Group exhibition of photographs by Clément Mimouze, Georges Auclaire, Dominique Berta, Michel Lombard.
L’événement 6X6 Où commence le ciel Chenereilles a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Chenereilles (Haute-Loire)
- Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles 10 mai 2026
- Inventaire général de la commune de Chenereilles – Haute-Loire, Chenereilles, Chenereilles 27 mai 2026
- 150 ans de la commune Chenereilles 4 juillet 2026
- Les mystères de la nuit RDV Parking de la Mairie Chenereilles 5 juillet 2026
- Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles 20 juillet 2026