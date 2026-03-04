Vide-greniers Village Chenereilles
Vide-greniers Village Chenereilles samedi 15 août 2026.
Vide-greniers
Village Place du village Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – – EUR
par emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Ouvert aux particuliers. Buvette et petite restauration sur place.
.
Village Place du village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 38 92 34 parmontsetparmots@gmail.com
English :
Open to individuals. Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide-greniers Chenereilles a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon