Vide-greniers Village Chenereilles

Vide-greniers Village Chenereilles samedi 15 août 2026.

Vide-greniers

Village Place du village Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – – EUR

par emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Ouvert aux particuliers. Buvette et petite restauration sur place.
  .

Village Place du village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 38 92 34  parmontsetparmots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to individuals. Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide-greniers Chenereilles a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

Prochains événements à Chenereilles