Inventaire général de la commune de Chenereilles – Haute-Loire, Chenereilles, Chenereilles
Inventaire général de la commune de Chenereilles – Haute-Loire, Chenereilles, Chenereilles mercredi 27 mai 2026.
Inventaire général de la commune de Chenereilles – Haute-Loire Mercredi 27 mai, 10h00 Chenereilles Haute-Loire
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
La commune de Chenereilles, située sur le plateau du Velay, est au cœur de la vallée du Lignon. Elle se trouve au carrefour entre une ambiance montagnarde, apportée par les hauts plateaux alentours, et une atmosphère plus collinéenne liée aux profondes vallées façonnées par l’érosion. Sa flore, à la fois atypique et encore méconnue, ne demande qu’à être observée. Cette journée d’inventaire botanique a précisément pour objectif de mieux la découvrir. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet d’Atlas de la biodiversité communale animé par l’association SISMAE. Une belle occasion, également, d’échanger sur les missions et projets menés par le Conservatoire botanique !
Sortie proposée en collaboration avec SISMAE avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Durée : 7h
Public : Réseau de botanistes
RDV à 10h sur la commune de Chenereilles, en Haute-Loire (lieu précisé à l’inscription)
Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, loupe de terrain.
Gratuit
Réservation : www.cbnmc.fr/agenda
Infos : 04 71 77 55 65
Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn
Chenereilles Chenereilles Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]
Participez à l’inventaire de la flore de cette commune dans le cadre d’un Atlas de la biodiversité communale.
C.SIMEON/CBNMC
À voir aussi à Chenereilles (Haute-Loire)
- Découverte des chants des oiseaux Chenereilles 15 avril 2026
- Marché aux fleurs et plants de légumes Chenereilles 10 mai 2026
- 150 ans de la commune Chenereilles 4 juillet 2026
- Les mystères de la nuit RDV Parking de la Mairie Chenereilles 5 juillet 2026
- Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles 20 juillet 2026