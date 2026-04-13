Inventaire général de la commune de Chenereilles – Haute-Loire, Chenereilles, Chenereilles

Inventaire général de la commune de Chenereilles – Haute-Loire Mercredi 27 mai, 10h00 Chenereilles Haute-Loire

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

La commune de Chenereilles, située sur le plateau du Velay, est au cœur de la vallée du Lignon. Elle se trouve au carrefour entre une ambiance montagnarde, apportée par les hauts plateaux alentours, et une atmosphère plus collinéenne liée aux profondes vallées façonnées par l’érosion. Sa flore, à la fois atypique et encore méconnue, ne demande qu’à être observée. Cette journée d’inventaire botanique a précisément pour objectif de mieux la découvrir. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet d’Atlas de la biodiversité communale animé par l’association SISMAE. Une belle occasion, également, d’échanger sur les missions et projets menés par le Conservatoire botanique !

Sortie proposée en collaboration avec SISMAE avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Durée : 7h

Public : Réseau de botanistes

RDV à 10h sur la commune de Chenereilles, en Haute-Loire (lieu précisé à l’inscription)

Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, loupe de terrain.

Gratuit

Réservation : www.cbnmc.fr/agenda

Infos : 04 71 77 55 65

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Chenereilles Chenereilles Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Participez à l’inventaire de la flore de cette commune dans le cadre d’un Atlas de la biodiversité communale.

C.SIMEON/CBNMC