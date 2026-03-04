Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles

Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles dimanche 9 août 2026.

Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09

2026-08-09

Projection du film Les trois frères . Réalisateurs Didier Bourdon, Bernard Campan.
Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 38 92 34  parmontsetparmots@gmail.com

English :

Screening of the film Les trois frères . Directors Didier Bourdon, Bernard Campan.

