Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles

Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles Haute-Loire
Début : 2026-08-09 21:00:00
Projection du film Les trois frères . Réalisateurs Didier Bourdon, Bernard Campan.
Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 38 92 34 parmontsetparmots@gmail.com
Screening of the film Les trois frères . Directors Didier Bourdon, Bernard Campan.
