Cinéma Plein Air Place de l’Eglise Chenereilles

Cinéma Plein Air

Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles Haute-Loire

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Projection du film Les trois frères . Réalisateurs Didier Bourdon, Bernard Campan.

Place de l’Eglise Le Bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 38 92 34 parmontsetparmots@gmail.com

English :

Screening of the film Les trois frères . Directors Didier Bourdon, Bernard Campan.

