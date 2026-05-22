15ème anniversaire Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne Place Charles Huguenel Valence
15ème anniversaire Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne Place Charles Huguenel Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
15ème anniversaire Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne
Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 20:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Célébration du 15ème anniversaire de l’Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne avec 100 artistes sur scène.
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Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 61 51 51
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English :
Celebration of the 15th anniversary of the Academy of Traditional Armenian Music and Dance, with 100 artists on stage.
L’événement 15ème anniversaire Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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