15ème édition des Foulées de Rives Villeréal Villeréal

15ème édition des Foulées de Rives Villeréal

Hippodrome du Pesquié Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

L’équipe du Comité des Fêtes de Rives vous donne rendez-vous pour une journée sportive entre trail et randonnée, effort et convivialité.

2 courses comptant pour le Challenge Trail 47 vous seront proposées

Vous retrouverez également le relais du jardinier (course en relais de 2x5km), une randonnée de 10 km et une course enfants (départ 11h à l’hippodrome).

!! Informations complémentaires à venir, restez connectés !! .

Hippodrome du Pesquié Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 38 87 37 fouleesderives.villereal47@gmail.com

