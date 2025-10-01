16h04 : Bidouilles et créa Bibliothèque Assia Djebar Paris

16h04 : Bidouilles et créa Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 1 octobre 2025.

Viens bidouiller les mercredis :

1er octobre – Stargame : on fabrique un casse-tête étoilé

5 novembre – on va inventer un jeu de société !

3 décembre – on crée une boule à neige

24 décembre – à déterminer

7 janvier – à déterminer

4 février – à déterminer

4 mars – à déterminer

1er avril – à déterminer

6 mai – à déterminer

3 juin – le retour des bracelets brésiliens

1er juillet – à déterminer

Les bidouilles et créa sont pour les enfants touche-à-tout qui aiment se servir de leurs mains pour donner vie à tout un tas de bidules – et pour ceux et celles qui veulent apprendre à le faire !

Un à deux mercredis par mois à 16h04, inscriptions sur place à partir de 15h

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis