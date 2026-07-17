17e Festival Interscolaire de Théâtre, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt
mardi 18 mai 2027 · Théâtre Nouvelle-France (TNF) · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
17e Festival Interscolaire de Théâtre 18 – 22 mai 2027 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines
Placement libre – Plein tarif : 5 € – Moins de 26 ans : 2 €
Soirée de clôture le samedi 22 mai : Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-18T20:00:00+02:00 – 2027-05-18T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-22T20:00:00+02:00 – 2027-05-22T22:00:00+02:00
COMITÉ D’HONNEUR MONIQUE FLEPP, ANNIE RICHARD, DIDIER LONG, NICOLAS VAUDE, CLIO VAN DE WALLE ET DENIS PODALYDÈS SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
DIRECTION ARTISTIQUE XAVIER BROUARD, NICOLAS SAINT-GEORGES
Créé en 1975 par Marcelle Tassencourt et Colette Haumont, l’atelier théâtre du lycée La Bruyère poursuit sa route au Chesnay-Rocquencourt. Depuis 17 ans, il participe avec talent au Festival Interscolaire de Théâtre, rejoint maintenant par les collèges Jean-Racine de Viroflay et Charles-Péguy, le Conservatoire municipal de théâtre de la Ville du Chesnay-Rocquencourt, et depuis 2026, par le lycée Jules-Ferry de Versailles.
Même si l’objectif n’est pas de former des comédiens professionnels, certains élèves comme Didier Long, Denis Podalydès, Nicolas Vaude et Guillaume de Tonquédec ont fait exception. Ils ont « embrassé la carrière » après leur passage aux ateliers de Colette Haumont.
Un évènement incontournable dédié au théâtre et à la jeunesse.
ATELIER THÉÂTRE DU LYCÉE LA BRUYÈRE
DIRECTION CLAIRE PENALVER SMORAWINSKA
ASSISTÉE DE ESTELLE CHAZAL
OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE JULES FERRY DE VERSAILLES
DIRECTION SABINE VARLET
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DU CHESNAY-ROCQUENCOURT
DIRECTION ALIX PASCAL ET CLAIRE PENALVER SMORAWINSKA
ATELIER THÉÂTRE DU COLLÈGE CHARLES PÉGUY DU CHESNAY-ROCQUENCOURT
DIRECTION CHRISTOPHE SCHOESER
ASSISTÉ DE MARIE-PAULE CORTIAL
ATELIER THÉÂTRE DU COLLÈGE JEAN RACINE DE VIROFLAY
DIRECTION SARAH LACOSTE
Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Sous la présidence d’honneur d’Eric-Emmanuel Schmitt
© Service communication -Ville du Chesnay-Rocquencourt
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