17e Festival Interscolaire de Théâtre, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

17e Festival Interscolaire de Théâtre 18 – 22 mai 2027 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Placement libre – Plein tarif : 5 € – Moins de 26 ans : 2 €

Soirée de clôture le samedi 22 mai : Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-18T20:00:00+02:00 – 2027-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-22T20:00:00+02:00 – 2027-05-22T22:00:00+02:00

COMITÉ D’HONNEUR MONIQUE FLEPP, ANNIE RICHARD, DIDIER LONG, NICOLAS VAUDE, CLIO VAN DE WALLE ET DENIS PODALYDÈS SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

DIRECTION ARTISTIQUE XAVIER BROUARD, NICOLAS SAINT-GEORGES

Créé en 1975 par Marcelle Tassencourt et Colette Haumont, l’atelier théâtre du lycée La Bruyère poursuit sa route au Chesnay-Rocquencourt. Depuis 17 ans, il participe avec talent au Festival Interscolaire de Théâtre, rejoint maintenant par les collèges Jean-Racine de Viroflay et Charles-Péguy, le Conservatoire municipal de théâtre de la Ville du Chesnay-Rocquencourt, et depuis 2026, par le lycée Jules-Ferry de Versailles.

Même si l’objectif n’est pas de former des comédiens professionnels, certains élèves comme Didier Long, Denis Podalydès, Nicolas Vaude et Guillaume de Tonquédec ont fait exception. Ils ont « embrassé la carrière » après leur passage aux ateliers de Colette Haumont.

Un évènement incontournable dédié au théâtre et à la jeunesse.

ATELIER THÉÂTRE DU LYCÉE LA BRUYÈRE

DIRECTION CLAIRE PENALVER SMORAWINSKA

ASSISTÉE DE ESTELLE CHAZAL

OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE JULES FERRY DE VERSAILLES

DIRECTION SABINE VARLET

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DU CHESNAY-ROCQUENCOURT

DIRECTION ALIX PASCAL ET CLAIRE PENALVER SMORAWINSKA

ATELIER THÉÂTRE DU COLLÈGE CHARLES PÉGUY DU CHESNAY-ROCQUENCOURT

DIRECTION CHRISTOPHE SCHOESER

ASSISTÉ DE MARIE-PAULE CORTIAL

ATELIER THÉÂTRE DU COLLÈGE JEAN RACINE DE VIROFLAY

DIRECTION SARAH LACOSTE

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Sous la présidence d’honneur d’Eric-Emmanuel Schmitt

© Service communication -Ville du Chesnay-Rocquencourt