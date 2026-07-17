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17ème Fête de l’Âne Nançay

dimanche 23 août 2026 · Nançay

17ème Fête de l’Âne Nançay

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc Abbé Bodineau
Ville
18330 Nançay
Département
Cher
Tarif

Nançay

17ème Fête de l’Âne

Parc Abbé Bodineau Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

L’association Nançay Ânes & attelages organise sa 17ème édition de la fameuse Fête de l’Âne !
Rendez-vous dans le parc de l’Abbé Bodineau !
Au programme
– Balades en calèches
– Jeux pour tous
– Mini ferme
– Exposants
– Aire de pique-nique
– Concours de lancer de mules   .

Parc Abbé Bodineau Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 50 25 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nançay Ânes & attelages association organizes its 15th edition of the famous Fête de l’Âne!
See you in the Abbé Bodineau park!

L’événement 17ème Fête de l’Âne Nançay a été mis à jour le 2026-07-22 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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