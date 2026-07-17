Informations pratiques

Nançay

17ème Fête de l’Âne

Parc Abbé Bodineau Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

L’association Nançay Ânes & attelages organise sa 17ème édition de la fameuse Fête de l’Âne !

Rendez-vous dans le parc de l’Abbé Bodineau !

Au programme

– Balades en calèches

– Jeux pour tous

– Mini ferme

– Exposants

– Aire de pique-nique

– Concours de lancer de mules .

Parc Abbé Bodineau Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 50 25 36

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English :

The Nançay Ânes & attelages association organizes its 15th edition of the famous Fête de l’Âne!

See you in the Abbé Bodineau park!

L’événement 17ème Fête de l’Âne Nançay a été mis à jour le 2026-07-22 par OT SAULDRE ET SOLOGNE