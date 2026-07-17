17ème Fête de l’Âne Nançay
dimanche 23 août 2026 · Nançay
Informations pratiques
Nançay
17ème Fête de l’Âne
Parc Abbé Bodineau Nançay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
L’association Nançay Ânes & attelages organise sa 17ème édition de la fameuse Fête de l’Âne !
Rendez-vous dans le parc de l’Abbé Bodineau !
Au programme
– Balades en calèches
– Jeux pour tous
– Mini ferme
– Exposants
– Aire de pique-nique
– Concours de lancer de mules .
Parc Abbé Bodineau Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 50 25 36
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English :
The Nançay Ânes & attelages association organizes its 15th edition of the famous Fête de l’Âne!
See you in the Abbé Bodineau park!
L’événement 17ème Fête de l’Âne Nançay a été mis à jour le 2026-07-22 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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