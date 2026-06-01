17ème slalom de Lezay Rue du Pré de l’Étang Lezay
17ème slalom de Lezay Rue du Pré de l’Étang Lezay samedi 20 juin 2026.
Lezay
17ème slalom de Lezay
Rue du Pré de l’Étang Parking du Foirail Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Slalom poursuite organisé par l’Ecurie de Chambrille, ligueNouvelle-Aquitaine Nord. 100 pilotes attendus, pour cette manche de la coupe de France des slaloms. Ouvert à tous véhicules (hors très grosses cylindrées) et aux Véhicules Historiques de Compétition (VHC). Licence à la journée nécessaire. Engagement possible jusqu’au 10 juin.
Parking du Foirail, rue du Pré de l’Etang, Lezay
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place .
Rue du Pré de l’Étang Parking du Foirail Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 76 93 ecuriechambrille79@gmail.com
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English : 17ème slalom de Lezay
L’événement 17ème slalom de Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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