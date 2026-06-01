17ème slalom de Lezay Rue du Pré de l’Étang Lezay samedi 20 juin 2026.

Lezay

17ème slalom de Lezay

Rue du Pré de l’Étang Parking du Foirail Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Slalom poursuite organisé par l’Ecurie de Chambrille, ligueNouvelle-Aquitaine Nord. 100 pilotes attendus, pour cette manche de la coupe de France des slaloms. Ouvert à tous véhicules (hors très grosses cylindrées) et aux Véhicules Historiques de Compétition (VHC). Licence à la journée nécessaire. Engagement possible jusqu’au 10 juin.

Parking du Foirail, rue du Pré de l’Etang, Lezay

Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place .

Rue du Pré de l’Étang Parking du Foirail Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 76 93 ecuriechambrille79@gmail.com

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English : 17ème slalom de Lezay

L’événement 17ème slalom de Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois