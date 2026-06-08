Inauguration du parcours Lezay centre ville Lezay
Inauguration du parcours Lezay centre ville Lezay samedi 4 juillet 2026.
Lezay
Inauguration du parcours Lezay
centre ville Kiosque à musique Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Balade à vélo ou à pied dans le bourg, guidée et commentée par un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire avec la participation de conteurs locaux.
2 circuits vélo Circuit des logis (17 km, facile) ou Circuit de la source du Chaboussant (18 km, avec du dénivelé) ou visite du bourg à pied.
12h Moment convivial, gratuit
Parc Honoré Canon .
centre ville Kiosque à musique Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10
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English : Inauguration du parcours Lezay
L’événement Inauguration du parcours Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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