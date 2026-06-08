Inauguration du parcours Lezay centre ville Lezay

Lezay

Inauguration du parcours Lezay

centre ville Kiosque à musique Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Balade à vélo ou à pied dans le bourg, guidée et commentée par un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire avec la participation de conteurs locaux.

2 circuits vélo Circuit des logis (17 km, facile) ou Circuit de la source du Chaboussant (18 km, avec du dénivelé) ou visite du bourg à pied.

12h Moment convivial, gratuit

Parc Honoré Canon .

centre ville Kiosque à musique Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

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English : Inauguration du parcours Lezay

L’événement Inauguration du parcours Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois