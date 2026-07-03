19 Cup, le tournoi des quartiers du 19e au centre sportif Pailleron Espace sportif Pailleron Paris
samedi 4 juillet 2026 · Espace sportif Pailleron · Paris
Informations pratiques
Laumière, Ourcq, Belleville, Cambrai… Ce week-end, les quartiers du 19e s’affrontent dans un tournoi de street football. Le but ? Couronner le nouveau roi de l’arrondissement ! Au programme, également, 1vs1, All-Star U14, match de gala féminin, Crossbar Challenge, shows et plein d’autres surprises…
Les 4 et 5 juillet, le centre sportif Pailleron accueille la 19 Cup, un grand tournoi de street football qui rassemble les meilleurs joueurs de foot du 19e !
Le dimanche 05 juillet 2026
de à
Le samedi 04 juillet 2026
de à
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-07-04T00:00:00+02:00_2026-07-04T23:59:00+02:00;2026-07-05T00:00:00+02:00_2026-07-05T23:59:00+02:00
Espace sportif Pailleron 32, rue Edouard Pailleron 75019 Paris
https://www.instagram.com/19cupofficiel/
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