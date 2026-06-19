Amboise

19° édition du festival Les courants

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 et 5 juillet 2026, profitez du festival Les courants sur l’île d’Or à Amboise.

Les 4 et 5 juillet 2026, sur l’île d’Or, participez au festival festival pluridisciplinaire Les Courants qui mêle musiques actuelles et bande dessinée. Cette double programmation offre aux festivaliers une expérience riche et variée, allant des concerts en plein air aux rencontres avec des auteurs et illustrateurs.

Côté musique, Les Courants propose une programmation résolument rock, punk et reggae avec des incursions vers la chanson française et les musiques du monde.

Le volet BD du festival propose des stands de dédicaces, des ateliers d’initiation, des expositions et des rencontres avec une trentaine d’auteurs, illustrateurs, scénaristes et coloristes.

Retrouvez le programme détaillé ici http://www.lescourants.com/

Restauration sur place.

Entrée libre. .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 43 05

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English : 19th edition of the ‘Les courants’ festival

On 4 and 5 July 2026, come and enjoy the “Les courants” festival on the Île d’Or in Amboise.

L’événement 19° édition du festival Les courants Amboise a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE AMBOISE