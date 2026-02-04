Rallye American Dreams Amboise
Rallye American Dreams Amboise dimanche 28 juin 2026.
91 rue Jean-Théodore Coupier Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : Dimanche 2026-06-28
2026-06-28
Balade touristique de véhicules US avec déjeuner
Balade touristique de véhicules US
8h30 RDV parking Patapain 91 rue Jean-Théodore Coupier-37400 Amboise
Café et viennoiseries
Départ du Rallye 9H30 (Plein des véhicules effectué)
Arrivée vers 12H30 au restaurant
Apéritif
Repas dans un restaurant traditionnel
Exposition véhicules US
Sur réservation uniquement 35 .
91 rue Jean-Théodore Coupier Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire americandreamsclub@free.fr
English :
US vehicle sightseeing tour with lunch
