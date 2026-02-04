Rallye American Dreams Amboise

Rallye American Dreams

Balade touristique de véhicules US avec déjeuner

Balade touristique de véhicules US

8h30 RDV parking Patapain 91 rue Jean-Théodore Coupier-37400 Amboise

Café et viennoiseries

Départ du Rallye 9H30 (Plein des véhicules effectué)

Arrivée vers 12H30 au restaurant

Apéritif

Repas dans un restaurant traditionnel

Exposition véhicules US

Sur réservation uniquement 35 .

91 rue Jean-Théodore Coupier Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire americandreamsclub@free.fr

English :

US vehicle sightseeing tour with lunch

