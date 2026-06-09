Amboise

FESTIVALOIRE 2026

Ile d’Or Amboise Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

FESTIVALOIRE revient à Amboise le samedi 27 juin 2026.

FESTIVALOIRE revient à Amboise le samedi 27 juin 2026. Profitez de nombreux concerts, expositions, concours, conférences et animations, de 12h à 21h.

Au programme

12h ouverture de la journée

13h30 concert de l’ensemble vocal des Historiales Amboisiennes (chants de Loire et chants historiques)

14h conférence La Loire, quelle histoire !

15h seul en scène théâtrale Les gens de Noé

16h conférence gesticulée Mon Garum est politique, ma lenteur n’a rien de poétique

17h conférence Moule y es-tu ? Comment les moules racontent la Loire

18h tirage de la tombola

18h30 soirée Jazz en bord de Loire

Restauration et buvette sur place. 0 .

Ile d’Or Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire historialesamboise@gmail.com

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English : FESTIVALOIRE 2026

FESTIVALOIRE returns to Amboise on Saturday 27 June 2026.

L’événement FESTIVALOIRE 2026 Amboise a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE AMBOISE