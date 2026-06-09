Portes ouvertes chez Amboise Mosaïque Amboise
Portes ouvertes chez Amboise Mosaïque Amboise samedi 27 juin 2026.
Amboise
Portes ouvertes chez Amboise Mosaïque
34 Rue de Mosny Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Amboise Mosaïque vous invite à découvrir l’art de la mosaïque lors de ses portes ouvertes le 27 et 28 juin 2026.
Amboise Mosaïque vous invite à découvrir l’art de la mosaïque, la céramique, la maroquinerie, la peinture et bien d’autres métiers lors de ses portes ouvertes le 27 et 28 juin 2026.
Au programme
Visite guidée de l’atelier de mosaïque, exposition des dernières créations ainsi que des réalisations des élèves.
Venez flâner dans le jardin et partir à la rencontre des artisans et de leurs univers créatifs. 0 .
34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire amboise.mosaique@gmail.com
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English : Open Day at Amboise Mosaïque
Amboise Mosaïque invites you to discover the art of mosaics at its open days on 27 and 28 June 2026.
L’événement Portes ouvertes chez Amboise Mosaïque Amboise a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE AMBOISE
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