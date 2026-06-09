Amboise

Portes ouvertes chez Amboise Mosaïque

34 Rue de Mosny Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Amboise Mosaïque vous invite à découvrir l’art de la mosaïque lors de ses portes ouvertes le 27 et 28 juin 2026.

Amboise Mosaïque vous invite à découvrir l’art de la mosaïque, la céramique, la maroquinerie, la peinture et bien d’autres métiers lors de ses portes ouvertes le 27 et 28 juin 2026.

Au programme

Visite guidée de l’atelier de mosaïque, exposition des dernières créations ainsi que des réalisations des élèves.

Venez flâner dans le jardin et partir à la rencontre des artisans et de leurs univers créatifs. 0 .

34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire amboise.mosaique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open Day at Amboise Mosaïque

Amboise Mosaïque invites you to discover the art of mosaics at its open days on 27 and 28 June 2026.

L’événement Portes ouvertes chez Amboise Mosaïque Amboise a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE AMBOISE