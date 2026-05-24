Amboise

Visites nocturnes de la collégiale Saint-Denis

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Cet été 2026, tous les soirs de marché nocturne, visitez la collégiale Saint-Denis de nuit.

Cette année, la paroisse Saint-Martin Val d’Amboise participe de nouveau aux marchés nocturnes d’Amboise.

Pour cette occasion, l’église Saint-Denis ouvrira ses portes de 18 à 22 heures les jours de marché nocturne.

Ouverture les 7, 21 et 28 juillet et les 4, 11, 18 et 25 août 2026.

Une équipe sera présente de 18 à 22 heures pour faire les visites. 0 .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : Evening tours of Saint-Denis Collegiate Church

This summer (2026), on every night market evening, visit Saint-Denis Collegiate Church after dark.

L’événement Visites nocturnes de la collégiale Saint-Denis Amboise a été mis à jour le 2026-05-24 par OFFICE AMBOISE