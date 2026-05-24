Visites nocturnes de la collégiale Saint-Denis Amboise
Visites nocturnes de la collégiale Saint-Denis Amboise mardi 7 juillet 2026.
Amboise
Visites nocturnes de la collégiale Saint-Denis
21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Cet été 2026, tous les soirs de marché nocturne, visitez la collégiale Saint-Denis de nuit.
Cette année, la paroisse Saint-Martin Val d’Amboise participe de nouveau aux marchés nocturnes d’Amboise.
Pour cette occasion, l’église Saint-Denis ouvrira ses portes de 18 à 22 heures les jours de marché nocturne.
Ouverture les 7, 21 et 28 juillet et les 4, 11, 18 et 25 août 2026.
Une équipe sera présente de 18 à 22 heures pour faire les visites. 0 .
21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Evening tours of Saint-Denis Collegiate Church
This summer (2026), on every night market evening, visit Saint-Denis Collegiate Church after dark.
L’événement Visites nocturnes de la collégiale Saint-Denis Amboise a été mis à jour le 2026-05-24 par OFFICE AMBOISE
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