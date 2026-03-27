Le Grand Concert du Solstice, Orchestre d’Harmonie d’Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Préparez-vous à une immersion envoûtante au cœur de l’Orient, terre magique où le soleil se lève et dévoile avec lui un monde somptueux.

Préparez-vous à une immersion envoûtante au cœur de l’Orient, terre magique où le soleil se lève et dévoile avec lui un monde somptueux. De l’épique Land of Zarathustra à la majestueuse Cléopâtre, en passant par les mystères de Petra et la magie d’Aladdin, chaque pièce vous transportera dans des mondes lointains, vibrants et fascinants. Un concert à vivre en famille, entre rêve, aventure et tradition musicale. Prenez part à ce périple enchanteur avec nous à travers un programme riche en couleurs, en légendes et en émotions !

Quand ? Samedi 28 juin. Concert à 18h00.

Tarif ? Inclus dans le billet d’entrée. 11 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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English :

Prepare yourself for a spellbinding immersion in the heart of the Orient, a magical land where the sun rises to reveal a sumptuous world.

L’événement Le Grand Concert du Solstice, Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37