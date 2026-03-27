Le Grand Concert du Solstice, Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise

Le Grand Concert du Solstice

Le Grand Concert du Solstice, Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise dimanche 28 juin 2026.

Le Grand Concert du Solstice, Orchestre d’Harmonie d’Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Préparez-vous à une immersion envoûtante au cœur de l’Orient, terre magique où le soleil se lève et dévoile avec lui un monde somptueux.
Préparez-vous à une immersion envoûtante au cœur de l’Orient, terre magique où le soleil se lève et dévoile avec lui un monde somptueux. De l’épique Land of Zarathustra à la majestueuse Cléopâtre, en passant par les mystères de Petra et la magie d’Aladdin, chaque pièce vous transportera dans des mondes lointains, vibrants et fascinants. Un concert à vivre en famille, entre rêve, aventure et tradition musicale. Prenez part à ce périple enchanteur avec nous à travers un programme riche en couleurs, en légendes et en émotions !

Quand ? Samedi 28 juin. Concert à 18h00.

Tarif ? Inclus dans le billet d’entrée. 11  .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 

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English :

Prepare yourself for a spellbinding immersion in the heart of the Orient, a magical land where the sun rises to reveal a sumptuous world.

L’événement Le Grand Concert du Solstice, Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37

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