1946 x God Loves Diversity — Ciné-débat & Table ronde LGBTQIA+ Chapelle Saint-Lazare Paris

Dans le cadre de la Semaine des Fiertés de Paris, PlaySafe et D&J Arc-en-ciel vous invitent à une soirée ciné-débat et d’échange inédite à la Chapelle Saint-Lazare.

Au programme : Projection du documentaire « 1946 : La Mauvaise Traduction qui a tout changé »

Ce film captivant retrace la découverte d’archives historiques révélant comment une simple erreur de traduction, introduite dans la Bible en 1946 lors de la rédaction de la Revised Standard Version, a fait apparaître pour la toute première fois le mot « homosexuel ». Une altération textuelle qui a eu des conséquences durables sur des millions de vies à travers le monde.

️ Table ronde et débat

La projection sera suivie d’une discussion animée par Prudence Bidet (co-présidente de D&J Arc-en-ciel), réunissant des figures majeures de la réflexion et du milieu associatif :

Sharon « Rocky » Roggio , réalisatrice du film (présence exceptionnelle).

, réalisatrice du film (présence exceptionnelle). Floriane Chinsky , rabbin.

, rabbin. Des intervenant·es du monde associatif, culturel et ecclésiastique.

Le débat sera également retransmis en direct sur YouTube (@dj_arcenciel) et ouvert aux questions du public, sur place et en distanciel.

Clôture conviviale

La soirée se prolongera par un moment de partage autour d’une buvette associative et conviviale à prix libre.

Soutiens et partenaires : Événement organisé avec le soutien de D&J Arc-en-ciel, Beit Haverim, Friends of Dorothy.

(Pensez à apporter votre bouteille d’eau en cas de forte chaleur).

Dans le cadre de la Semaine des Fiertés de Paris, projection unique du documentaire « 1946 : La Mauvaise Traduction qui a tout changé », suivie d’une table ronde internationale avec la réalisatrice.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 23h00

payant

Payant (Tarif solidaire / Très accessible)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T23:00:00+02:00

Chapelle Saint-Lazare Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 75010 Paris

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