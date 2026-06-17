1946 x God Loves Diversity — Ciné-débat & Table ronde LGBTQIA+ Chapelle Saint-Lazare Paris
1946 x God Loves Diversity — Ciné-débat & Table ronde LGBTQIA+ Chapelle Saint-Lazare Paris jeudi 25 juin 2026.
Dans le cadre de la Semaine des Fiertés de Paris, PlaySafe et D&J Arc-en-ciel vous invitent à une soirée ciné-débat et d’échange inédite à la Chapelle Saint-Lazare.
Au programme : Projection du documentaire « 1946 : La Mauvaise Traduction qui a tout changé »
Ce film captivant retrace la découverte d’archives historiques révélant comment une simple erreur de traduction, introduite dans la Bible en 1946 lors de la rédaction de la Revised Standard Version, a fait apparaître pour la toute première fois le mot « homosexuel ». Une altération textuelle qui a eu des conséquences durables sur des millions de vies à travers le monde.
️ Table ronde et débat
La projection sera suivie d’une discussion animée par Prudence Bidet (co-présidente de D&J Arc-en-ciel), réunissant des figures majeures de la réflexion et du milieu associatif :
- Sharon « Rocky » Roggio, réalisatrice du film (présence exceptionnelle).
- Floriane Chinsky, rabbin.
- Des intervenant·es du monde associatif, culturel et ecclésiastique.
Le débat sera également retransmis en direct sur YouTube (@dj_arcenciel) et ouvert aux questions du public, sur place et en distanciel.
Clôture conviviale
La soirée se prolongera par un moment de partage autour d’une buvette associative et conviviale à prix libre.
Soutiens et partenaires : Événement organisé avec le soutien de D&J Arc-en-ciel, Beit Haverim, Friends of Dorothy.
(Pensez à apporter votre bouteille d’eau en cas de forte chaleur).
Dans le cadre de la Semaine des Fiertés de Paris, projection unique du documentaire « 1946 : La Mauvaise Traduction qui a tout changé », suivie d’une table ronde internationale avec la réalisatrice.
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 23h00
payant
Payant (Tarif solidaire / Très accessible)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T23:00:00+02:00
Chapelle Saint-Lazare Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 75010 Paris
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