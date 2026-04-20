19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris 10 – 13 juin Entrée libre

Cinema et concerts en plein air à Ménilmontant

Un festival de quartier qui, ni trop célèbre ni complètement dans l’ombre, continue son petit bonhomme de chemin et revient à Paris pour sa 16e édition : le Festival des Canotiers.

Avouez-le : son seul nom suffit à vous faire rêver d’un soleil brûlant, sur le parvis de l’église de la place Maurice Chevalier et aux alentours…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T23:59:00.000+02:00

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asso@menilmontemps.org

Parvis de l’église de Ménilmontant Place Maurice Chevalier Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris



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