19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris
19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris mercredi 10 juin 2026.
19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris 10 – 13 juin Entrée libre
Cinema et concerts en plein air à Ménilmontant
Un festival de quartier qui, ni trop célèbre ni complètement dans l’ombre, continue son petit bonhomme de chemin et revient à Paris pour sa 16e édition : le Festival des Canotiers.
Avouez-le : son seul nom suffit à vous faire rêver d’un soleil brûlant, sur le parvis de l’église de la place Maurice Chevalier et aux alentours…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T23:59:00.000+02:00
1
asso@menilmontemps.org
Parvis de l’église de Ménilmontant Place Maurice Chevalier Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vacances créatives : Géants ateliers – fleurs et masques à Môm’Frenay Môm’Frenay Paris 20 avril 2026
- Vacances créatives : cinéma – démystifier l’image à Môm’artre 18 Môm’artre 18 Paris 20 avril 2026
- Vacances créatives : arts plastiques – conscience de l’autre à Môm’Ganne Môm’Ganne Paris 20 avril 2026
- Vacances créatives : théâtre – dégenrer les classiques à Môm’Didot Môm’Didot Paris 20 avril 2026
- Vacances créatives : recyclage textile – éco-citoyenneté à Môm’Tolbiac Môm’Tolbiac Paris 20 avril 2026