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19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris

19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris

19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Parvis de l'église de Ménilmontant

Adresse : Place Maurice Chevalier

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Entrée libre

19e festival des Canotiers Parvis de l’église de Ménilmontant Paris 10 – 13 juin Entrée libre

Cinema et concerts en plein air à Ménilmontant

Un festival de quartier qui, ni trop célèbre ni complètement dans l’ombre, continue son petit bonhomme de chemin et revient à Paris pour sa 16e édition : le Festival des Canotiers.
Avouez-le : son seul nom suffit à vous faire rêver d’un soleil brûlant, sur le parvis de l’église de la place Maurice Chevalier et aux alentours…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T23:59:00.000+02:00

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 asso@menilmontemps.org

Parvis de l’église de Ménilmontant Place Maurice Chevalier Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris


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