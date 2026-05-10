P’tit truc spécial : du football sous toutes ses formes ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

À l’occasion de la Coupe du Monde de football, redécouvre le sport le plus joué à travers le globe via une exposition de maillots du monde entier, des matchs à jouer sur FC25, un atelier Crée ton logo de club, un espace babyfoot et jeux de société et un coin lecture thématique !

On fait entrer un peu de la Coupe du monde à la bibliothèque le temps d’une après-midi : viens en profiter au cours d’un P’tit truc endiablé !

Le mercredi 10 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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