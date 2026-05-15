Lecture au jardin pour les enfants Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Lecture au jardin pour les enfants Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mercredi 10 juin 2026.
Des histoires qui font pousser l’imagination !
Venez écouter des lectures autour du jardin et de la nature !
À travers des livres remplis d’images et d’histoires, vous apprendrez comment poussent les plantes, qui vivent dans le jardin et comment en prendre soin… et même comment fabriquer du compost !
Petites graines, insectes curieux, légumes rigolos… Le jardin n’aura plus de secrets pour vous !
Un moment doux et amusant pour écouter, regarder, apprendre et rêver.
Découvrez des histoires et des ouvrages jeunesse issus de la bibliothèque spécialisée autour du jardinage et du compostage.
Le mercredi 10 juin 2026
de 14h30 à 15h15
gratuit
sans inscriptions [ en libre ]
Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T14:30:00+02:00_2026-06-10T15:15:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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