UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Meudon

19e traversée de Paris estivale, Terrasse de l’Observatoire, Meudon

dimanche 19 juillet 2026 · Terrasse de l'Observatoire · Meudon

19e traversée de Paris estivale, Terrasse de l’Observatoire, Meudon

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Terrasse de l'Observatoire
Adresse
Place Janssen, 92190 Meudon
Ville
92190 Meudon
Département
Hauts-de-Seine

19e traversée de Paris estivale Dimanche 19 juillet, 12h00 Terrasse de l’Observatoire Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Organisée par Vincennes en Anciennes, elle aura pour thème : le Paris Haussmannien. Ce périple d’une bonne trentaine de kilomètres partira de l’esplanade du Château de Vincennes pour arriver sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon où se déroulera le pique-nique parmi les véhicules.
La traversée accueillera plus de 600 voitures, 150 deux-roues, 5 bus à plateforme, un porte-char, des tracteurs… Tous ces véhicules ont plus de 30 ans. Toutes les marques et toutes les époques seront réunies formant un joyeux panorama des véhicules anciens.

Terrasse de l’Observatoire Place Janssen, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France
La Traversée accueillera plus de 600 voitures, 150 deux-roues, 5 bus à plateforme, un porte-char, des tracteurs… Paris Vincennes

Vincennes en anciennes

À voir aussi à Meudon (Hauts-de-Seine)