Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures, Musée d’art et d’histoire, Meudon
mercredi 8 juillet 2026 · Musée d'art et d'histoire · Meudon
Informations pratiques
Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures Mercredi 8 juillet, 14h30 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine
Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Mercedi 8 juillet à 14h30
Chasse aux trésors dans le jardin de sculptures
Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite.
Sur réservation (places limitées) – Gratuit – Enfant de 7 à 12 ans accompagnés – Durée : 2h.
Inscription au 01 46 23 87 13
Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}]
Explorez le jardin du musée et ses sculptures à travers une chasse aux trésors inédite. jeu chasse au trésors
Musée d’art et d’histoire de Meudon
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