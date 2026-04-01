1er dimanche gratuit, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

1er dimanche gratuit 3 mai – 2 août, certains dimanches Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-02T13:30:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 10 48 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonrouge@alesagglo.fr »}]

Tous les premiers dimanches du mois, l’entrée du musée est gratuite. Maison Rouge Musée des vallées cévenoles