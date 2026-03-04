Exposition « Rêveries urbaines », Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard

Exposition « Rêveries urbaines » 29 avril – 28 mai Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Gard

Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T12:30:00+02:00

Découvrez sa ville imaginaire : de lumière, de ténèbres, futuriste et antique…

Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Rue Olivier de Serres, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 19 09 https://www.saintjeandugard.fr/culture-loisirs/culture/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 19 09 »}]

Peintures de Krystöf